Ti nye coronasmittede i Time

Ifølge kommunen har alle smittede en kjent smittevei. Fem av tilfellene knyttes til en innenlandsreise, mens de siste fem av tilfellene er blant russen.

– Vi har et økende smittetall på grunn av russeutbruddet. Akkurat nå har vi kontroll i den forstand at vi har fått kartlagt russebussene der kjernen for smitten ligger, sier kommuneoverlege Øystein Fjetland Øgaard til Stavanger Aftenblad.

Fredag formiddag skal fire av jærkommunene diskutere smittesituasjonen, blant annet om det skal rettes spesielle tiltak mot russen.