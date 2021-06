Barn slipper karantenehotell

Det skriver NRK.

Personer som er vaksinert i Norge eller har hatt corona de siste seks månedene, slipper fra i dag av å være på karantenehotell, men kan gjennomføre karantenen hjemme.

Regelendringen gjelder fra klokken 12.

Onsdag sa helseminister Bent Høie (H) at ordningen ikke gjaldt barn, men regjeringen har nå snudd.

Endringen er i tråd med Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefaling.

– Selv om det er en risiko for at barn og unge, spesielt i alderen 12–18 år, kan medbringe smitte ved innreise, anses det ikke som forholdsmessig at barn som reiser med foresatte, skal oppholde seg på karantenehotell når foreldrene er unntatt, skriver de i sin vurdering.