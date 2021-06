Tar ut rømt fisk fra 31 elver

Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet viser lave innslag av rømt laks i mange elver i 2020. Det gjenspeiles i at det er færre elver som har behov for utfiske i regi av OURO i 2021.

– Innslaget av rømt oppdrettslaks viser en nedadgående trend i mange elver med historisk lave innslag av rømt oppdrettsfisk. Vi fortsetter likevel den gode innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor, sier styreleder Roar Paulsen i en pressemelding.

Arbeidet til OURO skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

– OURO-tiltak viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under 4 prosent i de fleste elver etter uttak. Det er svært gledelig å se at vår innsats viser at vi over flere år får fanget det meste av den rømte fisken som går opp i elvene, sier Paulsen.