Sjødin varsler erstatningskrav på mer enn 20 millioner om Kristiansen blir frifunnet

Kristiansen, som tirsdag ble løslatt etter nesten 21 år i fengsel, fikk straffesaken gjenåpnet i februar.

42-åringen er dømt for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand i 2000.

Forsvarer Arvid Sjødin sier til Dagbladet at han er overbevist om at Kristiansen vil bli frifunnet når saken skal behandles av Borgarting lagmannsrett.

– Vi snakker om et betydelig beløp for Viggo. Det vil ikke være unaturlig med et beløp mellom 20 og 30 millioner kroner i erstatning og oppreisning, sier Sjødin.

Forsvareren viser til drapssaken mot Per Liland, som ble frifunnet etter løslatelse, og i 1995 ble tilkjent erstatning og oppreisning for drøyt 13,7 millioner kroner. Sjødin mener det er på sin plass på med «betydelig høyere» beløp for Kristiansen, om han også blir frifunnet.

Ved en eventuell frifinnelse kan også Kristiansens foreldre få erstatning, og Sjødin sier det vil være naturlig å fremme krav om dette. Skulle Kristiansen blir funnet skyldig på ny, har han sonet ferdig straffen.