– Det er en risiko per i dag for å bringe inn nye varianter av smitte, selv om man er fullvaksinert, sier Guldvog til NTB.

Siden 4. mai har de som er ferdig vaksinert mot covid-19, sluppet å gå inn i karantene dersom de har vært i nærkontakt med en smittet. De har imidlertid ikke vært unntatt fra kravet om karantene etter innreise til Norge.

Fra og med torsdag klokka 12 slipper reisende karantenehotell dersom de kan dokumentere at de er blitt vaksinert, men må fortsatt i karantene hjemme.

– Vi vurderer fortløpende når vil være aktuelt å lette på selve karanteneordningen. Vi er innstilt på å avvikle ordningen så raskt det lar seg gjøre på en forsvarlig måte, sier Guldvog.

– Vi skal være åpne om dilemmaene

For andre gang på litt over et år skal mentaliteten til nordmenn snus på hodet, fra pandemi til fredstid. Helsetoppene er klare på at det ikke blir enkelt.

– Akkurat som for et år siden trenger vi tillitsfullt samarbeid mellom folk og myndigheter. Vi skal prøve å beskrive så godt som mulig og være åpne om dilemmaene vi står overfor, sier helsedirektøren til NTB.

I mars 2020 ble nordmenns forhold til risiko og trusler i samfunnet rundt oss snudd på hodet på kort tid. Fra en verden der det aller meste var trygt, ble vi vant til et samfunn der alle og enhver kunne bære på et livsfarlig virus. I løpet av sommeren 2021 vil coronapandemien trolig være på hell, og nordmenn må venne seg til en ny mentalitet enda en gang.

– Det er en vanskelig mentalitetsendring, innrømmer Guldvog.

– Dette er veldig vanskelig

Både han og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) legger vekt på at gjenåpningsprosessen vil oppleves urettferdig.

– Dette er veldig vanskelig. Vi opplevde også i fjor at det ikke bare var lett å åpne opp. Det er mange vanskelige prioriteringer, og det oppleves ofte urettferdig, mange opplever at andre kommer foran dem i køen, sier Høie.

Guldvog legger vekt på at man må diskutere rettferdigheten i systemene Norge har satt opp for å møte pandemien.

– Det er den åpne dialogen som er viktig, sier han.