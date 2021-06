– Jeg er veldig glad for å skulle delta på klimatoppmøte i Glasgow senere i år og er takknemlig for invitasjonen fra statsminister Boris Johnson, sier Stoltenberg til TV 2.

– Klimatoppmøtet er viktig. Alle verdens ledere og beslutningstakere samles for å ta beslutninger for å redusere verdens klimagassutslipp, legger han til.

Nato-sjefen besøker den britiske statsministeren som en del av oppkjøringen til forsvarsalliansens toppmøte i Brussel om snaut to uker. Der skal medlemslandenes ledere vedta reformpakken Nato 2030, der klimaendringene også er et tema.

– Ett av forslagene er at Nato skal gjøre mer for å ta tak i sikkerhetsaspektet ved klimaendringene. Global oppvarming forsterker kriser og påvirker sikkerheten vår. Derfor er det viktig for Nato, sa Stoltenberg på et pressetreff sammen med den britiske statsministeren.

FN-konferansen COP26 om klimaendringer skulle egentlig vært holdt i november i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien. Møtet i den skotske byen holdes i stedet de to første ukene i november i år.