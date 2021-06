Oslo stopper russefeiringen i én uke

Oslo kommune har i samråd med FHI laget et hastevedtak om å stoppe all russefeiring i én uke. Det betyr at all russerelatert aktivitet i Oslo kommune stanses umiddelbart.

Dette gjelder både Oslo-russ og tilreisende russ fra andre kommuner, opplyser Oslo kommune i en pressemelding onsdag.

– På grunn av rask økning i smitte blant russen med store uoversiktlige nettverk som gjør det vanskelig å få oversikt på antall nærkontakter, anbefaler vi å stoppe all russefeiring i en uke. Det er viktig at alle som har vært på fester, tester seg, enten de er russ eller ikke, sier kommuneoverlege Frode Hagen.

Russen blir allerede testet en gang i uken på skolen og kan bruke drop-in på teststasjonene.

De kan også teste seg med hurtigtester på alle fire Feberpoliklinikkene. I tillegg får alle videregående skoler i Oslo utstyr til selvtesting denne uken, slik at avgangselever, deriblant russen, kan teste seg når de ønsker.