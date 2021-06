Viggo Kristiansen har fått besøksforbud

Det opplyser hans forsvarer Arvid Sjødin til TV 2.

– Jeg opplever begrunnelsen for besøksforbudet som veldig svak, og jeg har bedt om en ytterligere begrunnelse for dette, sier Sjødin.

Viggo Kristiansen ble tirsdag løslatt fra Ila fengsel, og han ble deretter kjørt hjem til Kristiansand av sin far.

I beslutningen heter det ifølge kanalen at forbudet er nødvendig fordi «det er grunn til å tro at Viggo Kristiansen ellers vil krenke de etterlattes fred». Det er denne begrunnelsen de søker et bedre svar på fra Oslo politidistrikt.

Sjødin sier at besøksforbudet ikke har noen praktisk betydning, og at Kristiansen ikke kommer til å oppsøke noen.