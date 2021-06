Brann i verksted i Våler

Brannvesenet driver med slukking. De nærmeste naboene blir evakuert.

Bygningen som brenner, rommer vaskehall, verksted og brannstasjon. I bygningen er det gass, men brannmannskapet har kontroll på den.

– De kjøles ned nå. Det er ikke direkte fare for at brannen skal spre seg, men det er snakk om et stort bygg, sier operasjonsleder Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt til VG.

Politiet ber publikum holde avstand og at beboerne i området lukker vinduene.

Innlandet politidistrikt meldte om brannen klokka 20.26 tirsdag kveld.