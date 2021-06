Smittestopp-appen oppdager flere nærkontakter etter oppdatering

– Denne forbedringen kan gjøre appen til et enda mer effektivt supplement til den ordinære smittesporingen i kommunene ved at flere av nærkontaktene til en som er smittet av coronaviruset, blir varslet og tester seg, sier forsker og seniorrådgiver Elisabeth Madslien i Folkehelseinstituttet.

– Vi håper derfor at disse resultatene kan bidra til at enda flere vil bruke Smittestopp, ikke minst nå som stadig flere samles under gjenåpningen av samfunnet, fortsetter hun.

De som har lastet ned appen, vil bli varslet hvis de har oppholdt seg nærmere enn to meter fra en smittet person i mer enn 15 minutter.

Ved utgangen av mai har appen blitt lastet ned over 1,02 millioner ganger.