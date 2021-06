Jan Hanvold og Visjon Norge anker til Høyesterett

Gulating lagmannsrett dømte kanalen til å betale 150.000 kroner i oppreisning for å ha krenket privatlivets fred. Hanevold og Pedersen måtte ut med henholdsvis 40.000 kroner og 15.000 kroner.

Etter råd fra advokat John Christian Elden ankes dommen, opplyser Hanvold til Norge IDAG.

– Først og fremst må jo Høyesterett godta anken. Det er ikke sikkert at de gjør det. Det er jo en prinsipiell sak. Vi føler at dette er helt hinsides all sunn fornuft og det lukter kristenmannsblod, sier Hanvold.

Saken handler om en ung mann som fikk omfattende skader etter å ha havnet i en motorsykkelulykke i 2016. Ett år senere ble moren intervjuet av TV-kanalen, der det blant annet ble vist tre bilder av sønnen. Ett av bildene var fra da mannen lå i koma på sykehuset.

Mannen anmeldte så TV-kanalen for brudd på privatlivets fred siden han ikke hadde gitt samtykke til at bildene skulle bli vist på TV.

– Dette er et rettsområde der Høyesterett ikke har gitt oss noen tidligere praksis, og som er inngrep både i ytrings- og religionsfriheten, så saken er velegnet dersom Høyesterett vil sette grense, sier advokat Elden.