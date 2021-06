Petroleumstilsynet har gransket utfordringene rundt byggingen av produksjonsskipet til Equinors Johan Castberg-felt.

Det skjer etter at det i juli 2020 ble kjent at Equinor hadde oppdaget store problemer med kvaliteten på sveisingen på skipet som er under bygging i Singapore.

Equinor innrømmet i år at de burde ha avdekket feilene på Johan Castberg tidligere.