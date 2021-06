Åtte personer omkom i trafikken i mai

Hittil i år har 25 personer mistet livet i trafikkulykker. Til sammenligning var tallet 37 personer på samme tidspunkt i fjor.

Det er altså ingen syklister som har mistet livet på norske veier hittil i år.

– Til tross for at ingen syklister har mistet livet til nå i år, vet vi at vi har en god del hardt skadde, sier kommunikasjonsrådgiver Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

For selv om det har vært en nedgang i antall omkomne i trafikken de siste årene, har antall hardt skadde økt. I 2019 ble 565 personer hardt skadd i trafikkulykker, mens tallet var 627 i fjor.

– Det å bli hardt skadd i trafikken kan ødelegge liv og begrense livskvaliteten både for de direkte involverte og pårørende. Dette er et alvorlig samfunnsproblem som fortjener ekstra fokus i tiden framover, sier Solstad Steen.