292 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 292 koronasmittede i Norge. Det er 54 flere enn andre pinsedag, som var samme dag i forrige uke. 48 av de smittede bor i Oslo.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 352 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 450, så trenden er fallende.

Peru har flest koronadødsfall per innbygger

Perus kraftige oppjustering av de offisielle dødstallene fører landet til topps på listen over land i verden med flest koronarelaterte dødsfall per innbygger.

Mandag oppjusterte myndighetene i Peru det offisielle tallet på registrerte koronarelaterte dødsfall fra 69.00 til 180.000. Det gjør at Peru er oppe i 5.484 dødsfall per 1 million innbyggere, viser en opptelling fra nyhetsbyrået AFP.

Halvparten sier Oslo-politikerne har gått for langt i å fjerne biler

Tall fra Klimaundersøkelsen i Oslo som presenteres tirsdag, viser at færre enn før er villige til å kutte ned på bilbruken. Andelen som sier de mener at Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt er nå på 45 prosent, et fall på sju prosentpoeng siden i fjor, skriver Dagsavisen.

På spørsmål om Oslo har gått for langt i å fjerne biler fra sentrum, svarer nesten halvparten, 49 prosent, bekreftende. Det er 5 prosentpoeng flere enn for ett år siden.

EU klar til å sjøsette redningsplan

Ja fra alle EU-landene til en felles gjeldsordning gir håp om å ta i bruk unionens gigantiske redningspakke i juni, opplyser EU-rådet.

Den gigantiske redningsplanen på 750 milliarder euro ble utarbeidet i juli i fjor. Planen var imidlertid avhengig av grønt lys fra alle 27 medlemsland før kommisjonen kunne starte lånefinansieringen av planen. Det arbeidet starter tirsdag, opplyser Frankrikes europaminister.

Ap kritisk til OL-utspill fra Senterpartiet

Sp-nestleder Ola Borten Moe får kritikk fra Arbeiderpartiet for å sette fyr på OL-feberen.

– Allerede med å foreslå at OL i Norge kan arrangeres fra Narvik og sørover, står debatten i fare for å spore av, sier Aps Jorodd Asphjell til Adresseavisen.