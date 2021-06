48 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 58 smittede per dag i hovedstaden.

Det er fortsatt flest smittede i Søndre Nordstrand bydel. Her ligger smittetrykket på 312 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert sju nye smittede siste døgn. Deretter følger bydelene Gamle Oslo (172) og Bjerke (162).

Ullern bydel har det laveste smittetrykket med 61 per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og her ble én person registrert smittet siste døgn.

Totalt er 36.108 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.