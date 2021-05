Kan bli aktuelt med nye avhør av Jan Helge Andersen, sier statsadvokaten

– Nytt avhør av Jan Helge Andersen er selvfølgelig noe vi vurderer. Vi ønsker ikke si noe mer om det, sier Schei til TV 2.

Andersen ønsker å samarbeide med politiet, sier hans forsvarer, advokat Svein Holden.

– Hvis politiet ønsker at han stiller i avhør, kommer han til å gjøre det, sier han.

Andersen ble dømt til 19 års fengsel og har sonet ferdig.

Holden har vært i kontakt med sin klient mandag etter at det ble kjent at påtalemyndigheten ber om at Viggo Kristiansen løslates.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, sier Holden.