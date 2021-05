Over én million nordmenn er fullvaksinert mot covid-19

1.637.918 personer er vaksinert med første dose av coronavaksine i Norge, viser FHIs statistikk mandag. 1.006.268 personer har fått andre dose.

Foreløpig har FHI registrert at 5.617 personer fikk første dose over helgen, og 34.500 personer fikk andre dose.

De som har gitt første dose til størst andel av befolkningen over 18 år, er Viken (40 prosent) og Innlandet (39,6 prosent). Lavest andel er i Trøndelag (36 prosent) og Rogaland (36,5 prosent). For andre dose ligger fylkene Viken (25 prosent) og Innlandet (24,7 prosent) best an.

Pfizer og Biontech produserte den første koronavaksinen brukt i Norge, og første dose ble satt den 27. desember 2020. 15. januar ble første dose av Moderna-vaksinen satt, og 7. februar ble AstraZeneca-vaksinen tatt i bruk. 11. mars ble AstraZeneca satt på pause, før regjeringen kunngjorde den 12. mai at den tas ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av alvorlige blodpropptilfeller.

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at tallene endrer seg over tid.