Politiet frigir navn på savnede etter båtulykken utenfor Lindesnes

Det ble iverksatt en stor leteaksjon torsdag i forrige uke etter at en båt ble funnet halvveis sunket sørøst for Lindesnes.

Nå har politiet i Agder i samtykke gått ut med navnene til de savnede personene, som antas omkommet; Karl Jørgen Reme, 44 år, bosatt i Lyngdal, og Dag Størksen, 51 år, bosatt i Lindesnes.

– Politiet i Agder jobber videre med saken, som nå har gått over i et søk etter antatt omkomne. Det jobbes nå med å planlegge og se på muligheter for et slikt søk utover uken. I tillegg vil politiet jobbe videre med etterforskningen av saken, sier operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

Redningsmannskapet jobber ut fra en hypotese om at de to mennene har vært i båten som ble funnet onsdag kveld.