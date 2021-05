Tiltalt Lørenskog-mor i retten – husket ikke drap på sønnene

Først etter en time ut i rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett ble den tiltalte kvinnen i 30-årene ført inn i retten. Stykkevis fortalte hun retten om tiden opp mot da drapene skjedde.

Da hun skulle fortelle om kvelden da guttene ble drept, fortalte kvinnen at hun la sønnene, men at hun ikke kunne huske noe mer før at hun var innlagt på sykehus.

– Det var vått



– Jeg har fornemmelse av vann, at det var vått, fortalte kvinnen.

– Etter dette, hva var det neste du husker, spurte dommer Anja Bech.

– Det var Ahus. Jeg husker ikke hvem jeg snakket med først, men jeg snakket med legen overlegen, tror jeg, svarte kvinnen.

Før kvinnen forklarte seg, sa forsvarer Gunhild Lærum at den tiltalte moren erkjenner de faktiske forholdene i saken, men fortalte retten om at kvinnen, siden hun ble pågrepet, har vært tvangsinnlagt på grunn av akutt selvmordsfare.

Kvalte sønnene



Ifølge tiltalen kvalte kvinnen de to sønnene om kvelden lørdag 18. juli, eller tidlig på natten til søndag den 19.

Forut for dette skal hun også ha overført 115.000 kroner fra kontoen til den eldste sønnen og til seg selv og for det er hun tiltalt.

Kvinnen er også tiltalt for å ha forsøkt å legge skylden for drapene på eksmannen etter at hun i ambulansen til sykehuset fortalte at han hadde vært i leiligheten og skadd henne. Feilaktig ble mannen siktet for grov kroppsskade mot ekskona og for å ha drept barna.