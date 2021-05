29-åring starter drag-linje på folkehøyskole

– På drag-linjen lærer man å opptre og stå på en scene. Å utvikle konseptet sitt. Og så vil man lære å kle seg ut, sminke seg, style parykk og sy kostymer, sier drag-artist og lærer Jens Martin Hartvedt Arvesen til NRK.

På folkehøyskoler er det vanlig å reise på en studietur i løpet av året, og drag-linjen planlegger tur til storbyen New York City for å oppsøke drag-miljøet der.

Arvesen sier at han ikke frykter å bli hetset, men at han er forberedt på at det kan dukke opp hets.

– Det vil nok være noen litt mer konservative miljøer som vil ha noen fordommer.