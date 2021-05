24 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene er det i snitt registrert 61 smittede daglig i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her ligger smittetrykket på 307 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er registrert tre nye smittede i bydelen siste døgn. Etter det følger bydelene Gamle Oslo (167) og Bjerke (165).

Nordre Aker bydel har det laveste smittetrykket med 55 per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble ikke registrert noen nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 36.061 Oslo-borgere registrert koronasmittet siden mars i fjor.