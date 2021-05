Rødgrønn interesse for nytt soningsregime for syke fanger

I flere år har rettspsykiater Randi Rosenqvist tatt til orde for en ny type institusjon for syke straffedømte. Nå har hun fått Arbeiderpartiet i ryggen. Ap går til valg på et partiprogram der de skriver at de vil «etablere sikkerhetshjem for forvaringsdømte i tett samarbeid med helseforetakene», skriver Klassekampen.

– Det finnes noen mennesker som er farlige for andre og som ikke kan rehabiliteres. Noen av dem er kronisk psykotiske, noen er hjerneskadd. Jeg syntes ingenting om at de skal sitte i fengsel i 50 år, sier Rosenqvist.

Justispolitisk talsperson i Sp Jenny Klinge sier de vil sette seg inn i forslaget.

– Dette synes å være i tråd med det vi er opptatt av. De sykeste fangene må få bedre oppfølging. Dette vil vi se nærmere på, sier Klinge.

Justispolitisk talsperson i SV Petter Eide liker også det han hører.

– Dette er ny politikk for Ap, og i tråd med det jeg har ment hele tiden, sier han.