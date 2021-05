Bergen letter på smitteverntiltakene

Smittetrykket har ikke endret seg de siste dagene, og byrådet mener derfor det ikke er grunn til å forlenge den lokale forskriften. Søndag bar det registrert bare ett nytt smittetilfelle i byen, noe som er det laveste tallet siden nyttårsaften, ifølge Bergens Tidende.

– Vi må leve med pandemien en god stund til, men fra og med i morgen kan vi ta et lite steg mot en litt mer normal hverdag. Nå er det viktig at alle følger de nasjonale reglene. Vi skal holde smittetallene nede, få vaksinetallene opp, og så skal vi ta Bergen tilbake igjen, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Den lokale smittevernforskriften ble innført på grunn av høyt smittepress i Bergen 20. april, ble justert 3. og 12. mai og går ut søndag 30. mai.

Endringene betyr blant annet at forbud mot fem personer på besøk opphører og at innendørs treningskamper, kamper og cuper for barn og unge under 20 år kan gjennomføres.