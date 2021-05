Flere tusen samlet seg i parker i Oslo

Natt til søndag var det rundt 2.000 personer samlet i en park på St. Hanshaugen i Oslo, ifølge politiet. I Frognerparken var det opp mot 1.000 personer.

– Det er veldig mye folk som er samlet, og mye ungdom og mange er overstadig beruset. Det er veldig lite fokus på smittevern, og en god del musikk, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt.

Politiet løste ikke opp noen av festene, og beskriver stemningen som god.

Colombianske sikkerhetsstyrker strammer grepet om Cali

Forsvaret strammer grepet om Colombias tredje største by Cali og demonstrasjonene mot regjeringen. Gatene i byen var lørdag stort sett tomme, etter sammenstøt mellom politi og væpnede sivile fredag.

President Ivan Duque har beordret drøyt 8.000 styrker inn i byen for å åpne opp og vokte blokkerte veier, samt å bistå det lokale politiet. Minst 13 personer har dødd i forbindelse med helgens uro, og ifølge Human Rights Watch, som ber Duque om å ta grep for å deeskalere situasjonen, har det vært minst 63 dødsfall i forbindelse med demonstrasjonene.

Danske leger står klare til å hjelpe svenske sykehus

Danske leger er klare for å hjelpe til, om det tas en beslutning fra regjeringshold om å avse kapasitet for å avlaste et hardt presset svensk helsevesen. Den svenske regjeringen har innledet samtaler med Danmark og Norge om lån av sykehusansatte i sommer.

– Selvfølgelig er vi det. Når et naboland spør om hjelp så må vi jo gjøre det vi kan. Vi også ledig kapasitet, så det kan vi godt gjøre, sier Joachim Hoffmann-Petersen, som leder den danske foreningen for intensivleger (DASAIM).

Canada forlenger holdbarheten på AstraZeneca-vaksiner



Canadiske helsemyndigheter har utsatt utløpsdatoen på et parti med rundt 50.000 doser av koronavaksinen til AstraZeneca med en måneds tid. I en uttalelse fra det canadiske helsedepartementet heter det at avgjørelsen om å forlenge holdbarheten er basert på et vitenskapelig grunnlag.

– Denne endringen vil sørge for at provinser og territorier er i stand til å bruke opp beholdningen, og kunne tilby canadiere tilgang til sårt tiltrengte vaksinedoser, heter det i uttalelsen. Flere provinser har denne måneden satt bruken av vaksinen på vent som følge av sjeldne tilfeller av bivirkninger i form av blodpropp.

245 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 245 koronasmittede i Norge. Det er 207 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 384 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 415, så trenden er synkende.

I Oslo er det registrert 36 nye koronasmittede siste døgn. Det er 17 under snittet de sju foregående dagene og 21 færre enn på fredag,