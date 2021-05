Nakstads advarsel til Oslo: Overraskende og lite lurt at folk kaster munnbindet nå

Den assisterende helsedirektøren understreker at smittevernrådene fortsatt er de samme i Oslo: Folk må holde minst en meter avstand og bruke munnbind der det er trengsel.

– Vi ser i dag helt tydelig at mange i Oslo har sluttet å bruke munnbind i butikker og på kollektivreiser. Det er overraskende og ikke spesielt lurt i en by som fortsatt har mye smitte blant yngre og uvaksinerte aldersgrupper, sier Nakstad til NTB.

Han sier smittevernrådene er viktige for å begrense smittespredning i gjenåpningen.

– Det lover egentlig ikke så godt for den videre gjenåpningen i Oslo hvis stadig flere innbyggere dropper smittevernrutinene helt samtidig som de møter stadig flere folk, sier Nakstad, og minner om at det fortsatt er åtte uker til alle har fått første vaksinedose.

(Saken fortsetter under bildet)

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad advarer mot å ta for lett på smittevernrådene nå. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Viktigere enn før

– Egentlig er det viktigere å følge smittevernrådene nå enn før, siden gjenåpningen medfører ganske mye mer kontakt mellom mennesker. da er det viktig å gjøre det man kan som enkeltperson for å holde smitten nede inntil flere er vaksinert, sier Nakstad.

Nakstad tror det er to grunner til at stadig flere etter hans syn tar lettere på smittevernet.

– Det er varmt ute og ubehagelig å bruke munnbind på busser og T-baner. I tillegg tolker nok mange gjenåpningen i Oslo som et signal om at det nå er ok å senke skuldrene. Det tror jeg verken Oslo eller nasjonale myndigheter mener, men det er selvsagt en pedagogisk utfordring å få folk til å beholde smittevernfokuset, sier Nakstad.

Nettopp gjenåpnet

Oslo gjenåpnet tidligere i uken etter å ha vært delvis nedstengt i over et halvt år. Denne helgen er den første med åpne restauranter og alkoholservering så langt i gjenåpningen.

Lørdag var det flere ute og nøt finværet i hovedstaden, både i parker og på uteserveringer.

Samtidig har Norge gått inn i trinn to av den nasjonale gjenåpningen. Helsemyndighetene har advart mot at det vil føre til økt smitte i tiden framover.