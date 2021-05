Nakstad: Indisk variant truer ikke gjenåpningen – kan bli behov for ny vaksinedose

Men det kan føre til behov for en tredje vaksinedose, noe som vil ta tid å produsere, sier Nakstad.

FHI skriver i en rapport lørdag at det er middels til høy risiko for fortsatt spredning av varianten i Norge, og at den kan bli dominerende framover.

– Det beskjedne antallet påviste tilfeller i Norge tyder ikke på at den indiske varianten vil skape problemer for gjenåpningen de neste ukene. Men etter hvert vil den kunne begynne å dominere blant ikke-vaksinerte i hele Europa, sier Nakstad til NTB.

– Hvis den i tillegg har egenskaper som gjør at den sprer seg mellom fullvaksinerte, vil det kunne bli vanskelig å oppnå flokkimmunitet uten en tredje, justert vaksinedose til alle, sier Nakstad.