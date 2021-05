Innbyggerne i Vennesla bes om å unngå Kristiansand-besøk

Kommuneoverlegen, ordføreren og rådmannen i Vennesla deltok fredag i møte med Kristiansand kommune og Folkehelseinstituttet om smittesituasjonen i sørlandsbyen, som fra lørdag strammer kraftig inn på smitteverntiltakene.

På sine nettsider opplyser Vennesla kommune at det allerede er innført strenge tiltak, men at svømmehallen og kinoen blir stengt for å unngå folkeforflytning. Videre understreker kommunen rådet om å treffe færrest mulig og å redusere sosial kontakt.

– Nå er dette ekstra viktig, og de neste dagene er det lurt å unngå å dra på besøk til nabokommunen i sør eller motta besøk derfra, fordi faren for å komme i kontakt med smitte er større i nabokommunen vår, heter det på kommunens nettside.

Vennesla kommune oppfordrer også til hjemmekontor og at treningssentre ikke skal tilby treningstid til andre enn kommunens innbyggere.