Nybø vil ikke orientere Stortinget om DNB-dialog

Kaski har sendt en formell anmodning om at næringsministeren skal redegjøre om saken i Stortinget.

– På nåværende tidspunkt ser jeg det ikke som naturlig å be Stortinget om å redegjøre for saken, skriver Nybø i et svar ifølge E24.

Kaski er skuffet over dette.

– Vi vil nå gå runder for å se om vi kan samle støtte fra flere partier for å be henne utbrodere departementets eierdialog med DNB, sier SV-representanten.

I starten av mai ble det kjent DNB er ilagt et gebyr på 400 millioner kroner av Finanstilsynet for brudd på hvitvaskingsloven. DNB har allerede bokført gebyret i sin helhet i regnskapet for 2020, ifølge en børsmelding. Banken understreker at den ikke har vært mistenkt for hvitvasking eller medvirkning til hvitvasking.

Staten er største eier i DNB med 34 prosent av aksjene.