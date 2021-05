Mann dømt til fengsel for Rolex-ran i Bærum

Ranet skjedde i januar i fjor da mannen i 20-årene, sammen med en for politiet ukjent person, ranet til seg Rolexen til mannen etter å ha lagt ham i bakken og holdt ham nede.

Klokka hadde en verdi av i underkant av 100.000 kroner.

Ifølge dommen fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett hevdet tiltalte at klokka var tilbakebetaling for gjeld. Retten trodde imidlertid ikke på dette.

– Derimot finner retten at bakgrunnen for ranet mest sannsynlig var at tiltalte gjennom å følge fornærmedes Instagram, var kjent med at fornærmede likte å legge ut bilder av dyre klokker og biler, i tillegg til at tiltalte hadde sett Rolexen da de jobbet sammen, står det i dommen.