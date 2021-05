Unio tar ut ytterligere 13.370 medlemmer i streik i neste uke

Unio kommune varsler at de fra onsdag neste uke tar ut ytterligere 13.370 medlemmer i streik over hele landet.

Dersom det ikke har kommet en løsning på konflikten vil Unio kommune fra onsdag ta ut ytterligere 13.370 medlemmer i streik. Dette rammer barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet.

Da vil i så fall over 20.760 medlemmer være i streik.

Tre nye kommuner

Kommunene som allerede er berørt, og som nå melder om opptrapping, er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.

I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen berørt i det nye uttaket.

– KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier nestleder Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforbund.

– Våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse, stopper Norge, understreker nestlederen.

– For dårlig tilbud

Unio mener lønnstilbudet som lå i skissen fra mekleren var altfor dårlig, og at avstanden mellom Unio og KS ble for stor.

Dermed ble 7.390 av deres medlemmer tatt ut i streik torsdag.

– Skissen fra mekler var like over det som ble resultatet i privat sektor. Dette var likevel ikke nok for Unio kommune, som hadde krav om klar reallønnsvekst for sine medlemmer i år, skrev Unio i en pressemelding torsdag.

– Unios krav var rett og slett ikke mulige å innfri. Kommuner og fylkeskommuner har ikke mulighet til å øke lønningene langt ut over de fastsatte rammene, sa forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Det er altså ansatte som er organisert i Unio som er tatt ut i streik. Lærere og ansatte som er organisert i LO, YS og Akademikerne tas ikke ut ettersom disse kom til enighet med KS om en ramme på 2,8 prosent.