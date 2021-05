Torsdag ble over 7.000 kommuneansatte, svært mange av dem lærere, tatt ut i streik etter at meklingen mellom Unio og KS brøt sammen. Heller ikke Unio og Oslo kommune kom til enighet.

Nærmere 180 barne-, ungdoms- og videregående skoler landet over rammes av streiken, i tillegg til 35 barnehager. Også i Oslo berører streiken en rekke skoler og barnehager.

Vurderer løpende nye uttak

Hvor lenge streiken kommer til å vare, er det foreløpig ingen som vet. Handal vil heller ikke røpe om Unio vurderer en opptrapping de nærmeste dagene.

– Vi vil hele tiden vurdere nye uttak og eventuelt omfang, sier Handal til NTB.

Han forsikrer imidlertid at streikeviljen er til stede.

– Vi er en kraftig og sterk organisasjon med store medlemsforbund, og vi har både vilje og evne til å stå i streik, sier han.

Misfornøyd med lønnstilbudet

Unio mener lønnstilbudet som lå i skissen fra mekleren var altfor dårlig, og at avstanden mellom Unio og KS ble for stor.

– Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sa Handal da streiken var et faktum.

– Deres krav var umulige å innfri, sa KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

Også Aina Skjefstad Andersen, som forhandlet med Oslo kommune på vegne av Unio, pekte på rekrutteringsutfordringer.

– Vi gikk inn med krav om klar reallønnsvekst for våre medlemmer, og at dette skal være starten på et lønnsløft. Det gjorde vi fordi vi mener Oslo må bruke lønn som et virkemiddel for å møte rekrutteringsutfordringer, sa hun torsdag.

Ingen streik i staten

Det er altså ansatte som er organisert i Unio som tas ut i streik, mens lærere og ansatte som er organisert i LO, YS og Akademikerne ikke tas ut ettersom disse kom til enighet med KS om en ramme på 2,8 prosent. Disse hovedsammenslutningene godtok også avtalen med Oslo kommune.

Det ble heller ikke streik blant ansatte i staten. 17 timer på overtid ble Unio, LO Stat, YS og Akademikerne alle enige med staten i lønnsoppgjøret. Lønnsøkningen partene ble enige om, ligger på mellom 2,7 og 2,8 prosent, ifølge YS Stat.