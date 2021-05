Russeslagsmål utenfor Horten

Politiet i Sørøst fikk beskjed om slåsskampen ved Circle K-stasjonen litt før klokka fire natt til fredag.

Ifølge politiet dreide det seg om et oppgjør mellom russ fra Drammen og Horten, og da politipatruljen kom til stedet kunne de konstatere at en person hadde fått seg et blått øye, og et par andre sprukket leppe, men ingen alvorlige skader. Russen ble deretter bortvist fra stedet.

Også sist helg var Kopstad åsted for avtalte slåsskamper mellom flere russebusser fra Asker, Tønsberg og Sandefjord.