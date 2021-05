NRK: UD-vakter ble kartlagt i hemmelighet

Rapporten, som ble skrevet i 2018, ble laget på initiativ fra deres egen sjef i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), skriver NRK.

Ettersom kartleggingen, som ble gjennomført av en kollega, var hemmelig, visste ikke de omtalte sikkerhetsvaktene at de ble overvåket og analysert i minst tre måneder.

I rapporten het det blant annet at det var «råtne egg hos våre egne vakter», og at en navngitt person «har en mer enn normal interesse for det motsatte kjønn». Andre karakteristikker av navngitte vakter i rapporten var «kverulant», «uromoment» og «irritabel og ufin».

Vaktene fikk heller ikke mulighet til å imøtegå påstandene i rapporten. En vakt NRK har snakket med, sier det er reinspikka løgn det som er skrevet om ham.

Fagforeningen Norsk Tjenestemannslag (NTL) mener at DSS kan ha brutt både personvernloven og arbeidsmiljøloven.

DSS-direktør Erik Hope vil ikke intervjues av NRK, men skriver i en epost at rapporten ikke skulle vært skrevet, og at DSS beklager på det sterkeste at den har blitt lagret og spredt.

Ingen ansatte har blitt omplassert eller fratatt arbeids- eller ansvarsoppgaver på bakgrunn av rapporten, ifølge Hope.