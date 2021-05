Konkurranseklagenemnda: Schibsted må selge Nettbil

Schibsted eier markedsplassen Finn.no.

– Nemndas vedtak stadfester tilsynets oppfatning om at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Han understreker at sunn konkurranse mellom selskapene er viktig, blant annet for å sikre utvikling av nye tjenester og lavest mulig priser for forbrukerne.

Nemndas vedtak innebærer at Schibsted må selge sine aksjer i Nettbil til en uavhengig og egnet kjøper, godkjent av Konkurransetilsynet.

Det var i juni i fjor at meldingen kom om at Schibsted ville overta Nettbil, som er en nettbasert auksjonsløsning for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere.

Schibsted klaget på vedtaket om å forby oppkjøpet, som kom 11. november i fjor.

– Vi mener at oppkjøpet vil ha positiv effekt både for Nettbil og for bruktbilhandelen generelt, sa kommunikasjonsdirektør Atle Lessum i Schibsted til NTB den gangen.