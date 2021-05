Astrup: Viktig enighet i lønnsoppgjøret

Resultatet er innenfor frontfagsrammen på 2,7 prosent.

– Dette er viktig etter et svært krevende år der spesielt privat sektor er hardt rammet på grunn av pandemien, sier Astrup i en pressemelding.

– Jeg er også svært glad for at hele potten skal fordeles lokalt i avtalen med Akademikerne. De lokale arbeidsgiverne kjenner sin virksomhet best og kan bruke midlene til å sikre at virksomheten klarer å rekruttere og beholde viktig arbeidskraft. Midlene kan også brukes til å belønne ansatte som har gjort en spesielt stor innsats i forbindelse med pandemien, sier Astrup.