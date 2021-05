Oslo fengsel kan bli flyttet ut av Oslo

– Regjeringen vil nå finne et nytt alternativ utenfor Oslo, slik at vi kan hjelpe Oslo med å frigjøre området på Grønland til byutvikling, sier justisminister Monica Mæland (H) til Aftenposten.

– Vi vil derfor legge vekk Grønland-alternativet og ta en ny runde på hvor fengselet bør ligge, fortsetter hun.

Bredtvet i Groruddalen er vurdert som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet. Der ligger det i dag et kvinnefengsel med 50 plasser. Massiv motstand hos lokalbefolkningen og skepsis hos bystyret i Oslo gjør at Bredtvet-forslaget legges på is.

– Endelig snur regjeringen. Dette er en seier for alle som bryr seg om Bredtvetskogen, en seier for hele Groruddalen, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til NTB.

Tidligere i vinter så Statsbygg på en delt løsning mellom Grønland i Oslo og Ullersmo på Romerike. Det forslaget er nå lagt dødt.

Oslo fengsel har ligget på Grønland siden 1851. Den eldste avdelingen ble nedlagt i 2017. Fengselet har 243 plasser.