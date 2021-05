Politifolk i Hammerfest etterforskes for coronalovbrudd

– Det jeg kan si er at 12. mai skal flere politiansatte, over ti personer, ha kommet til utestedet Fresh i Hammerfest, sier visepolitimester Tor Erik Nilsen i Finnmark politidistrikt til NRK.

Hammerfest har den siste tiden vært rammet av et stort coronautbrudd. I alt er 222 personer til nå bekreftet smittet under utbruddet i kommunen, og 2.700 personer er i karantene. Det tilsvarer 25 prosent av befolkningen

Dagen da de politiansatte var på utestedet, var det to skal to personer ha hatt bursdagsfeiringer på utestedet. Her var også de ansatte i politiet.

– Slik jeg oppfatter det, var utestedet åpent også for betalende gjester. Det var også flere andre som ikke tilhører politiet der, sier Nilsen.

På dette tidspunktet fulgte Hammerfest kommune de nasjonale coronareglene, som sa at man ikke kunne samles mer enn ti personer i et privat arrangement utenfor sitt eget hjem.

Nå håper visepolitimester Nilsen at etterforskningen vil avdekke flere detaljer rundt det som skjedde på utestedet den aktuelle kvelden.

– Det tenker vi at en etterforskning vil avklare om dette var et arrangement, og ikke minst om noen vil rammes straffemessig av covid-19-forskriften, sier han.