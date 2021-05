Stor leteaksjon etter to savnede personer etter båtfunn

De to savnede er norske statsborgere og voksne.

Et redningshelikopter, to redningsskøyter og en politibåt er med i søket. I tillegg er det igangsatt et politiledet strandsøk med støtte fra frivillige.

En båt ble funnet halvveis nedsunket sørøst for Lindesnes i 18-tiden onsdag, opplyste HRS. Foto: Hovedredningssentralen

– Vi har fått opplysninger som setter dem i sammenheng med båten, sier redningsleder Steinar Vatne i Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge til NTB.

– En bekjent av de to personene kontaktet oss og sa de ikke var gjort rede for. Vi har derfor satt i gang et bredt søk på vann og på land, samtidig som det drives etterretning for å finne ut om de er et annet sted, sier Vatne til Fædrelandsvennen.

Søket startet i 12-tiden.

– Vi kan bekrefte at det er en mulig link til båten som ble håndtert i går. Det er HRS som koordinerer dette siden hoveddelen av søket foregår til sjøs. Vi bistår dem, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til NTB.