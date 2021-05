Tenåring frikjent for bestemorens død

Tenåringen ble frikjent på alle punkter i Søndre Østfold tingrett. Han var blant annet tiltalt for uaktsomt forvoldelse av død, skriver Moss Avis.

Bestemoren døde etter å ha endt under bilen sin hjemme i garasjen, mens barnebarnet var på besøk i mai i fjor.

Tenåringen er svært lettet over frifinnelsen. Hans forsvarer sier at saken har vært en stor belastning for ham og familien.

– Det å bli etterforsket for å ha forårsaket døden til sin egen bestemor har vært svært tøft for ham. Dommen fra tingretten bekrefter at dette var en ren ulykke hvor min klient ikke kan lastes for noe som helst, sier advokat Sille M. Heidar.

Aktor og politiadvokat Mette Kristin Eriksen sa i sin prosedyre at politiet synes synd på tenåringen og at saken er veldig trist.

– Målet er ikke at vi for enhver pris skal straffe tiltalte. Dersom det er slik som politiet mener, at han var skyld i bestemorens død, så er han allerede straffet, sa Eriksen.