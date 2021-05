Fortsatt mekling i statsoppgjøret

Det opplyser Riksmeklerens kontor til NTB like i 6.30-tiden.

Tidligere torsdag morgen ble det klart at KS ble enige med LO Kommune, YS og Akademikerne om et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner for ansatte i kommunesektoren.

Unio kom derimot ikke til enighet og tar ut over 7.000 medlemmer i streik fra torsdag morgen.

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne tariffavtalen. Her har Unio varslet at 647 medlemmer kan bli tatt ut i streik, mens Fagforbundet vil ta ut 1.200 medlemmer. Begge har varslet at de vil ta ut ansatte i skoler og barnehager.

For statens del kan brudd i forhandlingene føre til at 3.500 ansatte i blant annet departementet, politiet og universiteter blir tatt ut i streik.