Tre biler ødelagt i brann øst i Oslo

Politiet fikk melding om brann i en bil klokken 1.25 og rykket ut til stedet sammen med brannvesenet.

– Brannen har spredt seg til to andre biler og det brenner nå i tre biler. Brannvesenet jobber på stedet, og vi snakker med vitner, sa operasjonsleder Guro Sandnes til NTB kort tid før klokken 2.

Årsaken til brannen er ikke kjent, men bilene er hentet inn til tekniske undersøkelser som del av politiets etterforskning av saken.

Det var en stund fare for at brannen kunne spre seg til andre kjøretøy, men det var ikke fare for spredning til bygninger i nærheten.

Beboere i området ble bedt om å holde holder seg inne og lukke vinduer på grunn av røyk og lukt.