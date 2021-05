Norsk og tysk kraft kobles sammen i omstridt kabel

NordLink strekker seg 623 kilometer fra Tonstad i Agder og Wilster i Schleswig-Holstein, og er den lengste undersjøiske kabelen i sitt slag.

– NordLink er et stort og viktig prosjekt for fremtidens klimanøytrale energisystem. Vi er stolte av å ha gjennomført dette prosjektet og med det å ha satt nok en verdensrekord, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Europas batteri

Men NordLink, og ikke minst virkningene av tre planlagte kraftfulle strømkabler mellom Norge og Storbritannia, er omstridt.

Entusiastene mener kablene fremmer utveksling av fornybare kraftressurser mellom Norge og Europa. Bildet som tegnes er at vannkraften fra Norge skal fylle på når det er lite vind- og solenergi tilgjengelig, og at strømmen går andre veien når vinden og sola gir kraftoverskudd.

Kritikerne mener den økte overføringskapasiteten ikke tjener norske strømkunder som finansierer milliardutbyggingene gjennom nettleie.

– Dobbelt ran

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt mener kablene vil ramme norsk kraftkrevende industri som til nå har hatt fordelen av å produsere med lave klimautslipp og lav strømpris.

– Alle investeringene går via nettleia som folk er pålagt å betale for. I retur får de dyrere strømpriser. Det er et dobbelt ran, hevder Moxnes overfor Nationen.

Strømprisen gikk opp

NordLink åpnet for ordinær drift i mars og har allerede eksportert 1,3 terawattimer. Ifølge avisa fikk vi de høyeste strømprisene som er målt siden 2006 i Sør-Norge.

Direktør for kraftforvaltning i energiselskapet Entelios, Andreas Myhre, uttaler at denne effekten av åpningen var ventet og at NordLink og de planlagte kablene til Storbritannia vil føre til økte strømpriser i Sør-Norge.

Åpningen av Nordlink skjer i en digital samsending både i Oslo og Berlin. Statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H) deltar i åpningsarrangementet sammen med blant andre statsminister Angela Merkel og den tyske nærings- og energiministeren Peter Altmaier.