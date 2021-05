Dagbladet får PFU-kritikk

PFU gir avisen kritikk på flere punkter i Vær varsom-plakaten, blant annet punktet som gjelder tilsvar, skriver Medier24.

De mener at avisen brukte for lang tid før Drevdals tilsvar ble publisert i en av avisens debattinnlegg som omhandlet saken.

PFU kritiserer også måten avisen håndterte kommentarfeltet da aviskommentaren ble publisert i sosiale medier. Blant annet kom det drapstrusler mot Gaute Drevdal, som i fjor ble dømt til 13 og et halvt år for voldtekter.

Dagbladet avviser at det tok for lang tid før tilsvaret ble publisert, og avisen viser til at det var stor pågang av innlegg.

Saken er anket til lagmannsretten, og dommen er derfor ikke rettskraftig. Drevdal har hele veien nektet straffskyld.