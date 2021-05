Pressekonferansen ser du i videovinduet over.

For at ingen kommuner skal måtte gi fra seg mer enn 35 prosent av vaksinedosene sine, reduserer regjeringen det først tenkte antallet til kommuner med høyt smittetrykk.

Nye beregninger fra FHI viser at en omfordeling av vaksinedoser på 60 prosent innebærer at kommuner med lavt smittetrykk må gi fra seg betydelig mer enn 35 prosent av vaksinene.

For å unngå at kommuner må gi fra seg mer enn planlagt, er omfordelingen nedjustert til 45 prosent til de kommunene som skal få ekstra doser, kunngjorde helseminister Bent Høie (H) på regjeringens corona-pressekonferanse onsdag ettermiddag.

I utgangspunktet hadde regjeringen sagt at de 24 østlandskommunene med høyt smittetrykk skulle få 60 prosent flere vaksinedoser.

– Vi er mindre sårbare

Det kan bli aktuelt å stenge ned samfunnet igjen dersom smitten blusser opp, men vi er mindre sårbare nå, sa helseministeren på pressekonferansen.

– Vi tåler mer nå enn når vi har åpnet opp de andre gangene. Vaksinene har gjort oss mindre sårbare. Vi tåler mer smitte i samfunnet fordi de eldste og en stor del av risikogruppene er vaksinert og beskyttet mot sykdom og død, sa Høie.

– Vi er mindre sårbare, men ikke usårlige. Yngre mennesker kan også bli alvorlig syke, selv om det er sjelden. Jo flere som blir smittet, jo større er risikoen for at dette kan skjer, sa han videre.

Ber kommuner være handlekraftige

Helseministeren ber kommuner med utbrudd være handlekraftige for å slå ned smitten. Han viser til Hammerfest og Trondheim som eksempler.

– Det er ikke sånn at hele landet blir med på trinn 2 av gjenåpningen. Noen kommuner må vente fordi de har høy smitte, sa Høie på regjeringens pressekonferanse onsdag.

– Der det er lokale utbrudd er det fortsatt nødvendig med tøffe tiltak for å slå ned smitten, sa helseministeren.

– I Hammerfest ar de tatt kraftige grep for å slå ned utbrudd. I Trondheim reagerer de raskt når de visste at innbyggerne var smittet. Og jeg oppfordrer andre kommuner som oppdager utbrudd om å være like handlekraftige.

Flere kommuner som har stått i en krevende situasjon i lang tid, jobber nå for å fullt med å vaksinere sine innbyggere.

– Vi må holde smitten nede sånn at de kan konsentrere seg om den viktige jobben, sier Høie.