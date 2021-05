Historisk lav pengemarkedsrente

– Det er norgeshistoriens laveste nivå, sier kredittanalysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets til Dagens Næringsliv.

Det lave nivået kan brukes som forhandlingskort for en lavere boliglånsrente, ifølge avisen. Årsaken er at bankene finansierer store deler av et boliglån i det norske pengemarkedet. Der er Nibor referanserente og styrer dermed bankenes kostnader ved å låne ut penger, noe som er med på å avgjøre boliglånsrenten som tilbys.

I høst og på nyåret steg pengemarkedsrenten, og den var på sitt høyeste nivå i januar med 0,54 prosent. I dag ligger Nibor på 0,26 prosent. Det er det laveste siden starten av september, skriver DN.

Det kan likevel være et svakt argument å bruke Nibor-nivået til å forhandle boliglånsrenta. Grunnen er at bankene ikke satte opp de flytende rentene i vinter da Nibor økte, påpeker Ringholm.

– Det viktigste når man tar kontakt med banken er å vise til konkurrerende rentebetingelser fra andre banker som tilbyr boliglån, råder fagdirektør for finans i Forbrukerrådet Jorge Jensen.