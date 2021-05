Presidentvalg i Syria

To andre kandidater stiller til valg som president i Syria, men det er liten tvil om at Bashar al-Assad kommer til å bli vinneren også i dag. Familien hans har styrt landet i over 50 år. Presidentens slagord i valgkampen har vært «Håp gjennom arbeid».

Oslo åpner igjen

Den sosiale nedstengningen av Oslo avsluttes, og i dag åpner spisesteder, skjenkesteder, treningssentre, innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge, kulturarrangementer og museer igjen etter måneder med nedstenging på grunn av koronarestriksjoner.

Vaksinering av stortingspolitikere og statsråder

500 personer i storting, regjering og helsetopper skal vaksineres i dag og i morgen på Akershus festning. Helseminister Bent Høie (H) er blant dem som har takket nei.

Rapport om Eirik Jensen-saken

Politidirektoratet mottar en evalueringsrapport etter Eirik Jensen-saken. Den tidligere polititoppen er dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Utvalget skal komme med en evaluering og identifisering av læringspunkter.

Landslagsuttak i fotball

Landslagstrener Ståle Solbakken presenterer troppen til landskampene mot Luxembourg og Hellas i Málaga, Spania 2. og 6. juni. Han utsatte uttaket fra i går i håp å få klarsignal fra regjeringen til å ta ut hjemlige spillere.