Skoler og helseinstitusjoner landet over kan bli rammet av storstreik

Tirsdag gikk startskuddet for meklingen hos Riksmekleren for oppgjøret i staten og kommunene, samt Oslo kommune. Dersom partene ikke blir enige innen klokken 24.00 natt til torsdag, ligger det an til storstreik blant offentlig ansatte.

I år har særlig lærerne og sykepleierne gått høyt på banen med krav om mer i lønningsposen, ikke minst fordi offentlig sektor ble grundig forbigått av privat sektor i fjor.

Skoler og helseinstitusjoner

Unio, som representerer mange lærere og sykepleiere, har varslet plassfratredelse for 7.000 medlemmer i kommunene. Disse er fordelt på 13 kommuner og 9 fylkeskommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

På uttakslista står en rekke skoler, både barne- og ungdomsskoler og videregående skoler, samt barnehager og ulike typer helseinstitusjoner, som sykehjem, hjemmetjenester og omsorgssenter over hele landet.

I Oslo har Unio varslet at 647 medlemmer kan bli tatt ut i streik, i hovedsak ansatte ved skoler og barnehager i Vestre Aker. Også Fagforbundet vil ta ut skole- og barnehageansatte i både Vestre og Nordre Aker ved en eventuell streik.

Stor streikevilje

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn.

Ikke siden 1995 har offentlig ansatte gått til streik i et mellomoppgjør. Men årets oppgjør er annerledes, sa Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til NTB i april.

– Streikeviljen blant våre medlemmer er større enn jeg noen gang har opplevd, sa Handal, som leder forhandlingene på vegne av Unio Kommune.

Renholdere og gartnere

En rekke andre funksjoner i kommunene vil også omfattes av en eventuell streik. LO Kommune har varslet plassoppsigelse for 4.700 medlemmer, hovedsakelig ansatte i administrasjonen på rådhus og ulike støttefunksjoner, som renholdere.

Teknisk personell som gartnere og vaktmestere står også på streikelisten. I tillegg vil YS Kommune ta ut 378 medlemmer i seks kommuner og 53 medlemmer ved diverse etater i Oslo.

Blant statlige ansatte kan 3.500 personer i blant annet departementer, politiet og universiteter bli tatt ut i streik.

Krever solid reallønnsøkning

I slutten av april brøt både LO, Unio, YS og Akademikerne forhandlingene før fristen hadde gått ut og skyldte på manglende vilje hos motparten til å komme dem i møte.

Fagforbundene krever alle en solid reallønnsøkning for sine medlemmer, det vil si en ramme på mer enn 2,8 prosent, som er den forventede prisveksten i år.

På den andre siden står staten og KS, som begge har lagt et tilbud om 2,7 prosent på bordet. Det er det samme som LO og NHO forhandlet fram for frontfaget. Å gå over dette kan torpedere hele frontfagsmodellen, advarer de.