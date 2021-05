Det er klart etter et ekstraordinært møte i formannskapet tirsdag, skriver Romerikes Blad.

Samtidig får arrangementer utendørs ha 20 personer til stede, også uten tilviste plasser.

Det åpnes også for dretts- og kulturarrangementer for 50 personer under 20 år når alle er fra samme kommune, i tillegg til individuelle fritidsaktiviteter innendørs for voksne.