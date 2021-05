Stortingskomité vil ha åpen innstilling i Frode Berg-saken

Komiteen ønsker å dele innstillingen i to: En offentlig og en lukket del, skriver VG. Presidentskapet på Stortinget skal nå ta stilling til det.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. Utvalget har laget en rapport om Frode Berg-saken, etter at den pensjonerte grenseinspektøren ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019.

SVs Freddy Øvstegård er glad for at komiteen har gått inn for en åpen innstilling i tillegg til den lukkede.

– Det er i alle fall et lite skritt for en mer åpen og opplyst offentlig samtale om en viktig og alvorlig sak, sier han til VG.

Et brev om saken ble tirsdag oversendt presidentskapet i Stortinget, sier komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) til NRK.

Frode Berg har sagt at han føler seg sterkt misbrukt av Etterretningstjenesten, som han sier sendte ham på oppdrag inn i Russland.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har sagt nei til flere henvendelser fra Stortinget om åpenhet om denne rapporten. Stortinget sa 21. mai også nei til å avgradere sammendraget av EOS-rapporten med knapt flertall.