DSB anbefalte ikke å la folk i samfunnskritiske funksjoner gå foran i vaksinekøen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Folkehelseinstituttet har i sitt faglige innspill ikke anbefalt å prioritere gruppene som regjeringen nå har avsatt vaksiner til, fra 1. juni, opplyser DSB-direktør Elisabeth Aarsæther til TV 2.

Deres vurdering var at med antatt lavt smittetrykk framover, og gitt at mange i denne gruppen vil være vaksinerte på grunn av alder allerede, var det neppe hensiktsmessig å bruke ressurser på ytterligere kartlegging av personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

– De fleste ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner jobber heller ikke i første linje mot publikum og er derfor ikke spesielt smitteutsatte, sier Aarsæther til TV 2.

Beslutningen om å la inntil 500 personer med samfunnskritiske nøkkelfunksjon gå foran i vaksinekøen, kommer fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Den faglige beredskapsanbefalingen fra justisdepartementet har vært at styring og ledelse faktisk burde vært prioritert tidligere, uten at vi har fulgt dette. Nå mener vi at det er riktig å gjøre det, sier justisminister Monica Mæland til VG.